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  4. 30 Mayıs 2017 22:30

Fikret Orman: Ronaldo sadece Beşiktaş'ta oynarım dedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynayacağını belirtti.

Fikret Orman: Ronaldo sadece Beşiktaş'ta oynarım dedi
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye gelirsem sadece Beşiktaş'ta oynarım" dediğini iddia etti. Orman, bu sezon Ronaldo'nun Messi'den çok daha iyi performans sergilediğini ifade ederek, Quaresma'nın da Ronaldo ve Messi ayarında bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Kızının "Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna yanıt veren Orman, "Bu sene Ronaldo, kesin Ronaldo. Harika oynuyor. Normalde Messi'yi daha çok beğeniyorum ama bu sene Real Madrid'in bu noktada olmasında Ronaldo'nun payı çok büyük. Bir de 'Türkiye'ye gelirsem sadece Beşiktaş'ta oynarım' dedi, bundan sonra her türlü Ronaldo. Quaresma da onların ayarında bir oyuncu. Quaresma da Ronaldo, Messi ayarında çalışıyor. İdman bitiyor, devam ediyor. Talisca ile çalışıyorlar. Türk oyuncularında onları örnek alması lazım" açıklamasını yaptı.

Sporx

beşiktaş , ronaldo , fikret orman