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  4. 15 Mayıs 2017 18:07

Fikret Orman: Talisca'nın cezası fazla

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca’ya verilen 1 maçlık cezayı yorumladı.

Fikret Orman: Talisca'nın cezası fazla
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının Bursaspor ile oynayacağı maç öncesinde Yalova'ya gelerek Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında soruları yanıtlayan Başkan Orman, Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK)'nın Talisca'ya verdiği 1 maçlık cezayı çok bulduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı öncesinde siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman Yalova'ya geldi.

Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret eden Orman, ”Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı seviyorum. Bu yüzden onu ziyaret ettim. Buraya iyi moralle geldik. İyi moralle de Bursa'dan ayrılacağız” şeklinde konuştu.Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel’e yaptığı el hareketinden dolayı PFDK’ya sevk edilen Talisca'ya verilen 1 maçlık cezanın sorulması üzerine ise Fikret Orman, “1 maç verildi. Bence bu ceza fazlaydı” diyerek sözlerini tamamladı.

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