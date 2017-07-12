Fikret Orman: Yolun açık olsun Marcelo’m

Beşiktaş’ın Lyon’a transferi için görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Marcelo için başkan Fikret Orman’dan açıklama geldi. Fransız kulübünün uzun süredir takibinde olan Brezilyalı stoperin satış kararı sonrasında siyah-beyazlı camiada tepkiler oluştu. Bu tepkilere Orman, Instagram’dan cevap verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Yolun açık olsun Marcelo’m” sözüyle bitirdiği açıklaması şöyle;

“Her şey güzel olacak. Marcelo’yu aldığımızda ‘Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?’ diyenler, şimdi ‘Onu satan şampiyonluğu sattı’ diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo’m.“