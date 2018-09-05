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  4. 05 Eylül 2018 17:23

Fikret Orman'a başkanlık için dev destek !

Güney Marmara Beşiktaşlılar Dernekleri 16 Eylül’deki seçimde başkan Fikret Orman’a destek vereceklerini açıkladı.

Fikret Orman'a başkanlık için dev destek !
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Güney Marmara’da faaliyet gösteren Beşiktaşlılar Dernekleri 16 Eylül Pazar günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde mevcut başkan Fikret Orman’ı destekleyeceklerini belirttiler.

Bursa, Bandırma, Orhangazi, Gönen, Orhaneli, İnegöl, Gölcük, Kandıra, Yenişehir, Karamürsel, Yalova, Gemlik, Susurluk, Karacabey, Çanakkale, Başiskele, Çan, Armutlu ve Biga Beşiktaşlılar Dernekleri yazılı açıklamada yaparak, kongrede Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a destek olunmasını istedi. Dernek başkanlarının deklerasyonunda özetle şu ifadelere yer verildi: “Orman 2012’de hacizler icralar peşpeşe gelirken cengaver olarak yola çıktı. ‘Vafa’ diyerek camiayı kenetledi. Stadımızı yaptı. Güney Marmara dernekleri olarak Fikret Orman’ı destekleme kararı almış bulunuyoruz.”

Star

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