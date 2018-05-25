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  4. 25 Mayıs 2018 14:32

Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın cezasına gelen 6 maçlık indirimi değerlendirirken, transfer konularına da değindi.

Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
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Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında transfer ve diğer  çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Orman, "Kadro kurmak kolay ama  sonrasında onun taksitlerini ödemek nasıl olacak. Futbol takımının bütçesi 82  milyon avro, yüzde 30-35 oranında bütçe daralması yapacağız." dedi.

Futbol takımında eksiklerinin bulunduğunu ve transfer yapacaklarını  vurgulayan Orman; Pepe, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve diğer oyuncuların  durumuyla ilgili şunları aktardı:

'Atiba bir sene daha kalacak'

"Transfer olacak, tabii ki eksiklerimiz var. Pepe ve Quaresma için  ortada bir teklif olmadığından konuşacak bir şey yok. Mitrovic'i satmak gibi bir  düşüncemiz yok. Boyko ve Aras'ı inşallah başka kulübe veririz. Atiba sembol  oyuncumuz, bir sene daha kalacak. Şartlarını yeniden düzenleyeceğiz."

Geçen sezon adı gündeme gelen ancak taraftar baskısıyla alınmadığı  yönünde haberler çıkan Burak Yılmaz konusuna açıklık getiren Orman, "Burak  Beşiktaşlı, babası da Beşiktaşlı ve gittiği kulüplerde bunu saklamayan bir  futbolcu. Geçen yıl taraftar istemedi diye almamazlık yapmadık. Kendi irademize  göre takımı yönetiyoruz. Şu anda da takımının sözleşmeli futbolcusu."  değerlendirmesinde bulundu.

"Borcu döndürüyoruz"

Başkan Orman, kulübün borcuyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Biz  borç ödemiyoruz, borcu döndürüyoruz. 112 senede yapılan yatırımın toplamından  daha fazla yatırım yaptık, daha fazla oyuncu sattık, daha fazla sponsorluk aldık.  2012'den bu yana çok şey değişti." ifadelerini kullandı.

Kaçan şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu değerlendiren Orman,  "Şampiyonluğun kaçmasıyla ilgili yorum yapmayacağım ama Bilic döneminde  yaşadığımız gibi oldu. O sezon da son dört haftada kaçmıştı. İlk yarıda çok puan  kaybettik, onun büyük etkisi var." diye konuştu.

Yeni sezonda yer alamayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirin  önemine değinen Orman, "UEFA Avrupa Ligi'nden de 15 milyon avro gelecek. İnşallah  Avrupa Ligi'ni kazanırız." şeklinde görüşlerini aktardı.

Şenol Güneş'e yardımcı geliyor

Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in, yeni bir yardımcının  gelmesi konusunda ikna olduğunu ancak bunun Tamer Tuna olmayacağını dile getirdi.

Tamer Tuna'nın kendini ispatladığını anlatan Orman, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Şenol Güneş, yardımcı hoca almak için ikna oldu. Yanına bir isim  alacağız ama bu Tamer Tuna değil. Tamer ile gurur duyuyorum. Bize gelmeden önce  ligde takım çalıştırmak istiyordu, bizi kırmadı geldi. Bizim altıda bir  bütçemizle ligi altıncı bitirdi. Bu saatten sonra Tamer bize ancak hoca olarak  gelir."

Arda Turan'ın cezası

Başkan Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin  Kurulu tarafından Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan'a verilen cezanın fazla  olduğunu söyledi.

Arda'nın sevdiği bir oyuncu olduğunu kaydeden Orman, "16 maç fazlaydı,  10 maça düşmesi iyi oldu. Adaletli olmak lazım. Arda'ya 10 maç değil, 6 maç  versinler ama bizim oyuncumuza da adaletli ceza versinler. Onun yaptığını  Cristiano Ronaldo yaptı, 5 maç ceza aldı." şeklinde konuştu.

Orman, gelecek sezon yer alamayacakları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki  cezanın kalkması halinde bunu kabul edip etmeyecekleri sorusuna, "Seneye kupada  kesinlikle olmayacağız." yanıtını verdi

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Süper Lig'de kademeli olarak  uygulanması gerektiğini savunan Orman, "Tartışmalı pozisyonlar nedir; penaltı,  ofsayt ve kırmızı kartlar. VAR sistemi kademeli uygulanmalı. Gelecek sezon  penaltı ve ofsaytları değerlendirirsin, seneye kartları eklersin. Bu şekilde  gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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