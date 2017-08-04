Fikret Orman'dan Lens müjdesi !

İlk olarak NTV Spor'un transferini duyurduğu Jeremain Lens'in Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da doğruladı. Beinsports'a açıklamalar yapan Orman, "Lens'i istiyoruz. O da beşiktaş'ı istiyor. Biz Lens'i o da da beşiktaş'ı tanıyor. Burada bir yıl oynadı. Artık sabrın sonu selamettir diyelim." dedi.

Lens'in Türkiye'ye geleceğini kaydeden Orman, "Son rötoşları kaldı. Herhalde pazartesi veya salı takımla çalışmalara başlar gibi duruyor." diye konuştu.



Lens'in de Beşiktaş'a gelmeyi çok istedgiğni kaydeden Beşiktaş Başkanı, "Beşiktaş'a transfer olmak bir tek parayla olmaz. Bizde ilişki yönetimimiz öyle bir şey değil. Bizde sevgi yönetimi, aşk yönetimi var. Lens'in Beşiktaş'ta Oğuzphan, Babel, Atiba gibi arkadaşları var. O da huzura geliyor." ifadelekini kullandı.

JEREMAIN LENS'İN FORMA NUMARASI



Jeremain Lens'in Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Hollandalı futbolcu uğurlu sayısı 77'nin Gökhan Gönül'de olmasından dolayı bu numarayı tercih edemeyecek. 7 numaranın da Quaresma'yla özdeşleşmiş olması nedeniyle Lens gelecek sezon siyah-beyazlılarda 17 numaralı formayı terletecek.