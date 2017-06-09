Fikret Orman'dan Şenol Güneş için flaş sözler

Haber1903'e konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı üst üste 2 yıl şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

BAŞKA KULÜPLERDE NİYE YAPAMADI?

Orman, "Şenol Güneş'in şu anda 1 senelik daha sözleşmesi var. 1 sene daha gideceğiz ve daha sonra bakacağız. Benim de görev sürem 2019'da bitiyor. 1 sene sonra 1 senem daha kalıyor. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta güzel işler yaptı. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki, Şenol Güneş, Beşiktaş camiasının gücü ile de 2 sene hem şampiyonluğu hem de 2 sene üst üste şampiyonluğu yaşadı. Bu iki taraflı kazan kazan ilişkisiydi. Bu olabilseydi başka kulüplerde de yapabilirdi. Demek ki bizim camiamızın da etkisi var. Beşiktaş'ta mutlu. Beşiktaş da onu seviyor. Sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum" dedi.