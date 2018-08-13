Fikret Orman’dan sürpriz kararı ! Sabancı...

Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman'ın önceki gün düzenlenen divan toplantısında olağanüstü genel kurula gideceklerini açıklaması sonrası siyah-beyazlıların kulisleri hareketlendi.

‘Yeni bir heyecan için' yönetim kurulunda değişikliğe gideceklerini belirten Orman, sürpriz bir ismi listesine alabilir. Başkan, Türkiye'nin en önemli ailelerinden Sabancıların genç isimlerinden Hacı Sabancı'yı yönetim kuruluna almak istiyor.

Fikret Orman, kendisinden sonraki süreçte genç işadamının isminin ön plana çıkabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'de yöneticilik yapıp tecrübe kazandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç gibi Hacı Sabancı'nın da siyah-beyazlılarda ileride önemli görevler alabileceği düşünülüyor.

Fikret Orman, bir başka etkili işadamı Muzaffer Nasıroğlu'nu da yönetime alacak. Nasıroğlu'na ikinci başkanlık teklif edilecek.

ÇEBİ BELİRSİZLİĞİ

Fikret Orman'ın değişim adına İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi dışında, Metin Albayrak, Hakan Kalkavan, Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile de yola devam etmeyeceği biliniyor. Bu isimlerin seçim tarihinin belirleneceği bugünkü yönetim kurulu toplantısına gelip gelmeyecekleri merak konusu. Çebi'nin seçimde aday olma ihtimali de konuşuluyor. Ancak duayen isim daha önce Orman'a karşı aday olmayacağını açıklamıştı.