Fikret Orman'dan Talisca ve Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'nin Vodafone Park'taki yeni yerinin açılışında açıklamalarda bulundu. başkan orman, şampiyonluk hakkında konuşurken, Talisca ve Oğuzhan'ın transferiyle ilgili de bilgi verdi.

Fikret Orman'ın Vodafone Park'ta BJK TV'nin açılışında yaptığı açıklamalar şöyle;

Bizim artık dışarıda hiçbir yerimiz kalmadı. Stadı yıkarken televizyonu başka bir yere taşımıştık. Şimdi burada yeniden HD olarak başlıyoruz. Beşiktaş'ın bu kadrosunun şampiyon olması lazım, bundan sonra daha az puan kaybı yapacağız. Benden çıkmayan bazı ifadeler var, küçük takımlar ifadesini hiçbir rakibimiz için kullanmadım.

Başakşehir maçında kaybetmemizden ziyade oynadığımız oyun kötüydü. Rakibimiz 10 kişi oynamasına rağmen kaybettik. Futbolda dün yoktur. Önümüze bakıyoruz. Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden birindeyiz, bunun tadını çıkarmalıyız. Taraftarımıza 3. kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz. Gündem boş olunca transfer iddiaları ortaya atılıyor. Bizim gündemimizde Talisca ve Oğuzhan konusu yok. Kamuoyu ile paylaşmak zorunda değiliz her şeyi. Şampiyonluğa odaklandık.

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