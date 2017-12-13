Filipe Luis'den transfer açıklaması !

İspanyol basınının geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olma ihtimalini gündeme getirdiği, İtalyanların ise sarı kırmızılıların 4.5 milyon euro teklif yapacağını iddia ettiği Atletico Madrid'in Brezilyalı sol beki Filipe Luis'ten transfer açıklaması geldi.

32 yaşındaki oyuncu Atletico Madrid'den ayrılacağı yönündeki haberlere resmi twitter hesabından cevap verdi.

İspanyol AS Gazetesi, twitter'dan Arda Turan'ın menajeri ve Felipe Luis'in Türkiye haklarına sahip olan Ahmet Bulut'un basına yaptığı "Filipe, Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor. Bu yüzden kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceğim" açıklamasını paylaştı, oyuncunun kendisinden kısa sürede bu iddiaya cevap geldi.

Filipe Luis, bu tweet'in hemen altına "Bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz" yazdı ve Atletico Madrid armasını öptüğü bir fotoğraf paylaştı.

Böylece, başarılı sol bek son günlerde İspanyol ve İtalyan medyasında çıkan Galatasaray iddialarına son noktayı koymuş ve takımından ayrılmak istemediğini net bir şekilde açıklamış oldu.