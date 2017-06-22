Finansal Fair Play Türkiye'ye geliyor !

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, UEFA’nın denk hesap kuralının Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig’de de uygulanacağını, kabul edilebilir sapma oranına uymayan kulüplerle UEFA gibi anlaşmalar imzalanacağını bildirdi.

Kulüplerin borçlarının tasfiyesi kapsamındaki çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Güreli, “UEFA Lisansı almak isteyen kulüpler talimat çerçevesinde denk hesap esasına uymak durumunda. Denk hesap, incelenen yıl ve öncesindeki 2 yıllık dönemde kulüplerin gelir ve giderlerinin eşit olması anlamına geliyor. Bu uygulama, bu sezon itibarıyla ulusal kulüp lisans sisteminde de uygulanacak şekilde en üst iki lig için yürürlüğe alındı” ifadelerini kullandı.

‘Yaptırım uygulama hakkı mevcut’

Süper Lig kulüplerinin yeni sezonda bütçelerinden ancak yüzde 10’luk oranda sapma yapabileceğine dikkat çeken Hüsnü Güreli, “Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı’nda kulüpler için kabul edilebilir sapma oranı öngörülmekte. Kabul edilebilir sapma, bir kulübün denk hesap şartlarına uygun addedilmesi için mümkün olan maksimum toplam denk hesap açığıdır. Kabul edilebilir sapma miktarı ulusal lisans için 2016-2017 sezonunda gelirlerin yüzde 20’si, 2017-2018’de yüzde 10’u, 2018-2019’da da Süper Lig kulüpleri için 10 milyon lira, TFF 1. Lig kulüpleri için 3 milyon lira ile sınırlı olacak şekilde belirlendi. Bu koşullara uyulmaması halinde talimat kapsamında UEFA gibi kulüplerle görüşmeler yapılarak anlaşma imzalanabilecek. Kulüplerce bu anlaşmaya uyulmaması halinde ise Kulüp Lisans Kurulunun puan silme, transfer yasağı veya yeni transfer edilen futbolcuların lig müsabakalarında oynatılamaması gibi yaptırım uygulama hakkı mevcut” açıklamasını yaptı.

‘Belge ibraz etme zorunluluğu bulunuyor’

Hüsnü Güreli, kulüplerin mevcut borçlarının azaltılması için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı çerçevesinde konulan kriterler, mevcut düzenlemeler ve denetimler hakkında da şu bilgileri verdi:

“Federasyonumuz, UEFA’ya akredite kulüp lisans sistemi çerçevesinde liglere göre şartları değişmekle birlikte, Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig kulüplerini, 5 ana kriter doğrultusunda (mali, sportif, personel/idari, altyapı kriterleri ve hukuki) incelemekte. Yine ilgili talimat kapsamında kulüplerin yeni futbolcu tescil edebilmeleri için, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalışanları başta olmak üzere futbol ailesine karşı, mahkemeler, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu veya CAS tarafından verilmiş ve kesinleşmiş borçlarının olmaması gerekiyor. Ayrıca her bir transferden önce kulüplerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.”