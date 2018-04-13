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  4. 13 Nisan 2018 15:28

Florya'ya girişi yasaktı, göreve getirildi !

Galatasaraylı Hakan Balta hakkında yaptığı haberler nedeniyle idmanlara alınmayan gazeteci Erhan Telli, GS TV'de göreve getirildi.

Florya'ya girişi yasaktı, göreve getirildi !
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Galatasaray’da kanalın başına eski Habertürk muhabiri Erhan Telli getirildi. Resmi açıklama pazartesi günü yapılacak. Erhan Telli, twitter hesabından Sarı-Kırmızılı küçüklük fotoğrafını “Çocukluk aşkımsın…” notuyla paylaştı.

Erhan Telli, Dursun Özbek döneminde Galatasaray aleyhine yaptığı haberler yüzünden antrenmanlara alınmamıştı.

Telli’nin en çok konuşulan haberi ise Hakan Balta’ya Florya’da yemek verilmediği haberi olmuştu. Bu haberin ardından kulüp yalanlamada bulunmuş ve Hakan Balta da Florya’dan yemek fotoğrafı paylaşmıştı.

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