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  4. 19 Haziran 2017 21:40

Fransız hakem Galatasaray maçını unutamıyor

Ünlü Fransız hakem Stephane Lannoy, kariyeri boyunca unutamadığı en önemli maçın, Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yendiği karşılaşma olduğunu söyledi.

Fransız hakem Galatasaray maçını unutamıyor
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Fransa'nın en önemli hakemlerinden biri olan ve bu sezon sonunda emekliye ayrılan Stephane Lannoy, Nordeclair adlı gazeteye verdiği röportajda Galatasaray'dan da bahsetti.

Fanatik'in haberine göre; muhabirin, "En unutumadığınız maç hangisiydi?" sorusuna 48 yaşındaki Lannoy şu cevabı verdi:

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

"Kariyerimde unutamadığım en önemli maçların başında Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yönettiğim Galatasaray - Real Madrid karşılaşması (9 Nisan 2013) geliyor. Real ilk maçı 3-0 kazanmıştı. İstanbul'daki statta (Türk Telekom Stadyumu) ise inanılmaz bir atmosfer vardı. Adeta stat yanıyordu. Tabii ki Türkler için bu durum bir alışkanlıktı."

"TEMPOSU BİZİM İÇİN OLDUKÇA YORUCUYDU"

"Daha maçtan önce ısınmada başlayan tezehüratlar, maçın sonuna kadar devam etti. Türkler, Drogba ile üçüncü golü buldu ve skor o an 3-1'di. Bir gol atsalar, turu geçiyorlardı. Real sonradan bir gol attı ve Galatasaray'a 3-2'lik galibiyet tur için yetmedi. Temposu itibariyle bizim adımıza oldukça yorucuydu. Ancak hücum zenginliği açısından kesinlikle harika ve büyülü bir maçtı."

stephane lannoy , hakem , galatasaray , real madrid