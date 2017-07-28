Futbol kulübü porno videolarını beğenince ortalık karıştı

Inverness Kulübü’nün sosyal medyada ekibi bomba bir hataya imza attı! Resmi hesabın Twitter’dan porno videolarını beğendiği yani Twitter diliyle ‘favladığı’ ortaya çıktı. Bu ilginç olayın kahramanı ise Josh Meekings… İskoç ekibinde stoper olarak görev alan futbolcu, “Bu hesabı kim yönetiyor?” sorusunu sorup gülünce bomba patladı!

İskoçya’da manşetlere çıkan haber sonrasında Twitter hesabı temizlendi, kulüp resmi açıklama yaparak özür dilerken sosyal medya ekibi için de soruşturmanın başlanıldığı duyuruldu.