Futbolcunun eşinden olay paylaşım ! "1 hafta boyunca..."

Arjantin Ligi’nde Boca Juniors ile Godoy Cruz arasındaki şampiyonluk rekabeti sadece yeşil sahalarda kalmayıp sosyal medyaya da taşınıyor. Hem de hiç beklenmedik şekillerde…

Bu hafta oynanacak Banfield – Godoy Cruz maçı öncesi atılan olay tweet ise bunun örneklerinden biri. Arjantin basınını meşgul eden olayın kahramanların Banfield’in golcüsü Dario Cvitanich ve Boca Juniors fanatiği olan karısı Chechu Bonelli.

Boca’nın şampiyonluktaki rakibi Godoy Cruz’un Banfield’le oynayacağı maç öncesi Banfield’in golcüsü olan eşini motive etmek isteyen Chechu Bonelli attığı tweet’le ülkeyi şaşkına çevirdi.

Motivasyonun dozunu biraz kaçıran ve bunu kamuya açık olarak yapmaktan çekinmeyen Bonelli ‘Seni seviyorum aşkım. Gelecek maçta (Godoy Cruz) bir gol atarsan ya da maçı kazanırsanız bütün hafta boyunca ne istersen yapacağım. Pillerini şarj et” yazınca sosyal medya yıkıldı.

33 yaşındaki Chechu Bonelli aynı zamanda spor muhabiri. Bonelli’nin eşini teşvik için herkese açık bir platformu seçmesi ise ülkede tartışma konusu oldu.