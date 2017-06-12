Galatasaray Adası için cami önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde kaçak olduğu gerekçesiyle üzerinde işadamı Mehmet Koçaarslan’ın işlettiği tesisler yıkılan Boğaz’daki Galatasaray Adası’na, İBB Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’den ilginç bir öneri geldi.

Sipahi, İBB Başkanlığı’na havale edilen yazılı önergesi ile Suada olarak da bilinen ve üçte ikisi Maliye’ye ait olan Galatasaray Adası’na cami yapılmasını teklif etti.

İBB Meclis kürsüsünden okuduğu teklifinde Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez’in “Camiler sadece namaz kılınan mekanlar değildir” sözlerine atıfta bulunan Sipahi, “Gelin önce boğazın ortasında bulunan Su Ada’ya bir cami inşa edelim, ardından da o camide verilecek ilmi eğitimle, sosyal faaliyetlerle, kültürel alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve de büyüklerimizin vakitlerini geçirebilecekleri bir çekim alanı imar edelim” dedi.

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların egemenliğinin Türkiye’ye ait olduğunu hatırlatan Sipahi, önergesinde şu ifadelere yer verdi:



“Gelin bütün dünyanın gözü olan, İstanbul’umuzun incisi boğaza bir mabet inşa edelim. Bugün Malezya’nın Kuala eyaletinde var olan Kristal Cami, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Yüzen Cami baktıkça insanı büyüleyen simge camilerin en güzel örneklerindendir. Şehrin en yüksek tepesi Çamlıca’ya simge haline gelecek bir cami de inşa edilmektedir. Ancak, İstanbul boğazının ortasında Kız Kulesi’nden başka simge bir yapımız yok. O da zaten ne Türkiye Cumhuriyeti zamanında ne de Osmanlı Devleti döneminde yapılmıştır. Artık Boğaz’a milli bir yapı yapma zamanı geldi. Boğaz’ımızda, geçenleri imrendirecek bir mabedimiz olsun.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Beşiktaş Belediye Meclis üyesi olan ve bir dönem Mustafa Sarıgül'e yakınlığıyla da bilinen Sipahi, 2015'te CHP'den istifa etmişti.