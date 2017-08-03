Galatasaray Fernando’yu KAP’a bildirdi

Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı Manchester City’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges için görüşmelere başlandığı duyurdu. Galatasaray tarafından KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.

Manchester City’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges, Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere bugün İstanbul’a geliyor. Brezilyalı yıldızın bugün saat 21.30’da İstanbul’da olacağı belirtiliyor. Fernando’nun sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray’a imza atması bekleniyor.