CANLI MAÇ TÜRKİYE - İZLANDA / MAÇTA 3 GOL VAR !
Abdülkadir Ömür’e Atletico kancası
Şenol Güneş'ten Caner ve Talisca kararı
Türkiye-İzlanda muhtemel 11'leri
Semih Erden’den 21 günlü anlaşma !
Semih Erden’den 21 günlü anlaşma !
Engin İpekoğlu Samsunspor’da!
Engin İpekoğlu Samsunspor’da!
Genç milliler Dünya Kupası'na 1 puanla başladı
Genç milliler Dünya Kupası'na 1 puanla başladı
Naim Süleymanoğlu ile ilgili flaş gelişme !
Naim Süleymanoğlu ile ilgili flaş gelişme !
Eskişehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Eskişehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Fenerbahçe derbisi öncesi büyük müjde !
Fenerbahçe derbisi öncesi büyük müjde !
Veli Kavlak'ın kaderi buna bağlı ! Sürpriz...
Veli Kavlak'ın kaderi buna bağlı ! Sürpriz...
Fenerbahçe'de flaş gelişme ! Vitor Pereira...
Fenerbahçe'de flaş gelişme ! Vitor Pereira...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 06 Ekim 2017 19:14

Galatasaray Fransız dergisine manşet oldu

Dünyaca ünlü Fransız dergisi L'Equipe, Galatasaray'ı manşete taşıdığı bu ayki sayısında Süper Lig'e yer verecek.

Galatasaray Fransız dergisine manşet oldu
A+ A-

Fransa’nın ünlü spor dergilerinden L’Equipe, bu ayki sayısında kapağı Galatasaray’a ayırdı. Dergi, kapağına futbola Fransa’da başlayan Galatasaray’ın üç yıldızı Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis’i koyarak, ‘Süper Kaynamış Ekip’ manşeti ile yarın yayına çıkacak. Derginin içeriğinde ise Galatasaray’ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, Belhanda, Gomis ve kaleci Cedric Carrasso ile röportajlar yer alacak. Fransız dergisi üç yıldızın yanı sıra, Nasri, Valbuena ve Menez’in de Türkiye’de top koşturduğunu ve bu sayıda Süper Lig’de top koşturan Fransızlara ait her şeyin bulunabileceğini duyurdu.

Süper Lig’de bu sezon toplam 14 tane Fransız oyuncu takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

L’Equipe , galatasaray , dergi , son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM