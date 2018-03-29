Galatasaray için bomba iddia ! Candan Erçetin...

Habertürk yazarı Meriç Müldür, bugünkü köşesinde "Galatasaray'da başkan adaylığı için Candan Erçetin'in ismi geçiyor. Kendisi ile de konuşulmuş. Sembolik başkanlıkla güçlü yönetim kurulması planlanıyor." yazdı.

Müldür’ün “Hadi oradan diyenleri duyar gibiyim” başlıklı yazısı şöyle…

“Başkanlık adayları artıyor dedim ya; çok sürpriz bir isim daha duydum. Candan Erçetin… Uzak bir ihtimal gibi görünse de camia içindeki bazı dinamikler Erçetin’in ismini gündeme taşıdı. Kendisi ile konuşulmuş. Evet de dememiş, hayır da. Galatasaraylılar Derneği’nin 100. yılında başkanlığını yapan, kulüp yönetim kurulunda da bir dönem yer alan Erçetin’in sembolik başkanlığı altında bir yönetim kurulu oluşturmaya yönelik nabız yoklayanlar var. Mevcut adaylar dikkate alındığında Duygun Yarsuvat kanadının ve İnan Kıraç’ın destek verebileceği konuşuluyor. Hatta ‘Cemal Özgörkey seçime girmezse, Mustafa Cengiz’e karşı Candan Erçetin kazanır’ diyenler dahi bulunuyor.”