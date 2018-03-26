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  4. 26 Mart 2018 17:48

Galatasaray için bomba iddia ! 'UEFA'nın kararı...'

UEFA'nın Galatasaray için vereceği kritik karar merakla beklenirken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray için bomba iddia ! 'UEFA'nın kararı...'
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Galatasaray'ın UEFA'yla yaptığı görüşmenin sonucu merakla bekleniyor. Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak.

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.

UEFA'nın Galatasaray'a da aynı şekilde yaptırım uygulaması bekleniyor. Bunun dışında Avupa kupalarından men cezası ya da transfer cezası gelmesi ise beklenmiyor.

goal.com

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