Galatasaray savunmaya Rolando'yu alıyor !

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Başakşehir'den 1, Fenerbahçe'den ise 3 puan önde liderliğini devam ettiren Galatasaray'da her şey şampiyonluk için hedeflenirken, Fransa'dan Sarı Kırmızılılar için önemli bir iddia ortaya atıldı.

"Görüşmeler başladı" iddiası

"le10sport.com" adlı internet sitesinin "Özel haber" olarak verdiği bilgiye göre, Galatasaray, Marsilya'nın Portekizli savunmacısı Rolando için harekete geçti. Haberde Galatasaray ve Rolando cephesinin sözleşme şartları konusunda görüşmelere başladığı, Marsilya'dan ise başarılı savunmacı için herhangi bir teklif yapılmadığı belirtildi.

Marsilya'nın Rolando'nun yerine gelecek sezon için bir başka Fransız takımı Caen'ın 23 yaşındaki savunmacısı Alexander Djiku'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Rolando bu sezon Marsilya'yla toplamda 43 maça çıktı ve takımı için 1 gol kaydetti.

Paris Saint Germain'in şampiyonluğu önceden garantilediği Fransa Ligue 1'de Marsilya 72 puanlı Lyon, 71 puanlı Monaco'nun ardından 70 puanla 4. sırada yer alıyor.