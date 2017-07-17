Galatasaray Strinic için harekete geçiyor

Transfer döneminin en hareketli takımlarının başında gelen Galatasaray, şimdi de sol bek için Napoli'nin Hırvat yıldızı Ivan Strinic'i gündemine aldı.

Teknik direktör Igor Tudor'un savunmada yetersiz olarak değerlendirdiği Carole'ün yerine sarı-kırmızlı yönetimden alternatif bir sol bek alınmasını talep etti.

Hırvat teknik adamın aklındaki ilk isim ise İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen vatandaşı Strinic... 30 yaşındaki tecrübeli sol bek Napoli ile geçen sezon sadece 15 maçta görev aldı.

Hafta içerisinde İtalyan deviyle gözden çıkardığı Ivan Strinic için ilk temasın kurulacağı ifade edilirken, Napoli'nin Hırvat savunmacı için istediği bedelin 3 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.