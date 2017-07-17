Galatasaray uçakları indirmeye hazırlanıyor !

Galatasaray, Manchester City’de forma giyen Fernando ile uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Sofiane Feghouli’ye imza attırmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Igor Tudor’un orta sahaya Imbula dışında da bir oyuncu talep etmesi üzerine temaslara başlayan Galatasaray, Fernando’yu renklerine bağlamayı istiyor.Yönetim, ilk görüşmelerden olumlu yanıt alırken, temasların devam edeceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu 4 sarı kart gördü.

Feghouli için uzun süredir pazarlıklarını sürdüren yönetim, transferi imza aşamasına getirdi. Cezayirli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılar, West Ham United ile pazarlıkları sonuçlandırıp kısa sürede transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor.