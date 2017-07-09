Galatasaray yönetimi Sneijder'e resti çekti

Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder'le görüşerek "Sözleşmeni bizim istediğimiz şartlarda feshetmezsen seni U-21 Takımı'na yollarız." restini çekti.

UEFA'ya gönderilen takım listesinde ismi bildirilmeyen Wesley Sneijder'e Galatasaray Yönetimi A Takım yolunu tamamen kapadı. Sneijder kadro dışı bırakılan diğer isimler De Jong ve Hakan Balta ile Florya'da idmanlara çıkmaya başladı.

"SENİ U-21'E GÖNDERİRİZ"

Sabah'ın haberine göre; Slovakya kampını günübirlik ziyaret eden Başkan Dursun Özbek, teknik direktör İgor Tudor'a Sneijder konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. Başkan Özbek'in Hollandalı oyuncuya, "Sözleşmeni bizim istediğimiz şartlarda feshetmezsen seni U-21 Takımı'na yollarız'' restini çektiği öğrenildi.