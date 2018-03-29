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  4. 29 Mart 2018 18:14

Galatasaray'a bir dava şoku daha !

Galatasaraylı futbolcular Feghouli, Belhanda ve Bruma'nın menajerliğini yapan Ahmet Bulut, alacağı olan 2 milyon Euro'yu tahsil etmek için Galatasaray'a dava açıyor.

Galatasaray'a bir dava şoku daha !
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Geçtiğimiz hafta 2016 ve 2017 sezonundan alacakları olduğu için menajer Batur Altıparmak'ın açtığı dava gündem olmuştu.

Sezon başında Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Bruma'nın Leipzig'e olan transferinden ötürü toplam 2 milyon Euro'ya yakın alacağı olan Ahmet Bulut'un da parasının ödenmediği gerekçesi ile hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Galatasaray'a karşı yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayız diyerek menajerlere gözdağı vermişti.

FutbolArena

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