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  4. 17 Mayıs 2018 17:05

Galatasaray'a Prandelli şoku ! 7 milyon Euro...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.

Galatasaray'a Prandelli şoku ! 7 milyon Euro...
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin sarı-kırmızılı takıma karşı CAS'a açtığı dava sonuçlandı.

7 MİLYON EURO KAZANDI

Prandelli, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve 7 milyon euro tazminat hakkı elde etti.

Ünal Aysal döneminde Mancini'den sonra göreve getirilen Prandelli, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında 16 maça çıkmıştı. 

Aysal'ın başkanlığı bırakmasından sonra başkan seçilen Duygun Yarsuvat, Prandelli ile yolları ayırarak takımı Hamza Hamzaoğlu'na emanet etmiş ve sarı-kırmızılı ekip sezonu 3 kupayla kapatmıştı.

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