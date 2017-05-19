Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi şok eden hamle
Fenerbahçe yönetiminden şok karar ! Yollar ayrılıyor...
Sinan Gümüş'ün Benfica yolunda !
Euroleague Final Four hakemleri mercek altında
Euroleague Final Four hakemleri mercek altında
Advocaat dün gitti bugün geldi
Advocaat dün gitti bugün geldi
Altınordu Başkanı: Şimdi sıra softwarede !
Altınordu Başkanı: Şimdi sıra softwarede !
Galatasaray'ın tek hedefi kaldı !
Galatasaray'ın tek hedefi kaldı !
Volkan Şen Süper Lig ekibine gidiyor !
Volkan Şen Süper Lig ekibine gidiyor !
Milli sporcu ölümden döndü ! Bu arabadan çıktı...
Milli sporcu ölümden döndü ! Bu arabadan çıktı...
Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda !
Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda !
Arda Turan'dan sitem dolu açıklama !
Arda Turan'dan sitem dolu açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 19 Mayıs 2017 17:06

Galatasaray’da başarısızlığın sebebi belli oldu

Galatasaray'ın iki eski yıldızı Ujfalusi ve Stumpf, sarı-kırmızılı takımın savunmasında yaşanan sorunları masaya yatırdı.

Galatasaray’da başarısızlığın sebebi belli oldu
A+ A-

İki sezondur Galatasaray'ın yüz yüze kaldığı başarısızlık ve özellikle savunmada yaşanan sorunları Galatasaray’ın iki eski yıldızı  Ujfalusi ve Stumpf,'a soruldu.

Reinhard Stumpf ve Tomas Ujfalusi, yakından takip ettikleri Aslan'da sorunun çift taraflı olduğunu vurgulayıp hem yönetimlere hem de futbolculara faturayı kesti.

Ujfalusi ve Stumpf, şu değerlendirmelerde bulundu:

STUMPF: Takımı sağlamlaştıran savunma, savunmayı sağlamlaştıran, çalışmak çalışmak ve yine çalışmaktır. Yetenek, tek başına yetmez. Galatasaray, futbolculara çok iyi paralar veriyormuş. Bir oyuncu renkler için oynamalı; para için oynayanı kovarım! Bu sezon kaç para harcadılar kaç gol yendi. Yönetimin, getirdiği hocayı desteklemesi lazım. İki üç yıl gerekirse. Bu zaman diliminde mantalite oturur.

UJFALUSI: Fatih Terim buradayken iyi bir kadro kurmuştu. İyi seçilmiştik, güzel sonuçlar alıyorduk. O bıraktıktan sonra sıkıntılar oldu. Artık fazla antrenör değiştirmesinler. Her futbolcu hata yapabilir ama tecrübelendikçe hatalar azalır. Semih'e güvenilmeli. İyi futbolcu bulmak zordur ve bulduğunuzda korumalısınız. Şu an kadrodaki yıldızlar korunmalı ve yeni etkili oyuncular alınmalı. Başarı ancak öyle gelebilir.

AMK Gazetesi

stumpf , gs , galatasaray transferleri , ujfalusi , galatasaray , galatasaray haberleri