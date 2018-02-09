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  4. 09 Şubat 2018 13:40

Galatasaray'da De Jong skandalı

De Jong'un Galatasaray'a transferinde Sneijder'in babasına 200 bin euronun üzerinde bir ücretin ödendiği iddia edildi.

Galatasaray'da De Jong skandalı
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'in döneminde yapılan transferleri mercek adına almaya devam ediyor.

Özbek yönetiminin Hollandalı yıldız Sneijder'in Sarı-Kırmızılı kulüp ile yaptığı sözleşme uzatma döneminde babası Barry Sneijder'a 200 bin euro komisyon verdiği gündeme gelmişti.

Akşam Gazetesi'nin özel haberine göre, Cim-Bom'un bir diğer Hollandalı eski oyuncusu Nigel de Jong transferinde de 200 bin euronun üzerinde bir komisyonun Sneijder'ın babasına verildiği iddia edildi.

Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Jong, 2.5 milyon euro ücret alıyordu.

Sneijder'in babasına da para ödenmiş !Sneijder'in babasına da para ödenmiş !

 

Akşam

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