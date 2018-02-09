Galatasaray'da De Jong skandalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'in döneminde yapılan transferleri mercek adına almaya devam ediyor.

Özbek yönetiminin Hollandalı yıldız Sneijder'in Sarı-Kırmızılı kulüp ile yaptığı sözleşme uzatma döneminde babası Barry Sneijder'a 200 bin euro komisyon verdiği gündeme gelmişti.

Akşam Gazetesi'nin özel haberine göre, Cim-Bom'un bir diğer Hollandalı eski oyuncusu Nigel de Jong transferinde de 200 bin euronun üzerinde bir komisyonun Sneijder'ın babasına verildiği iddia edildi.

Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Jong, 2.5 milyon euro ücret alıyordu.

Sneijder'in babasına da para ödenmiş !