Galatasaray'da Gomis şoku ! Teklif...

Bu sezon attığı gollerle Galatasaray'a çok önemli katkı yapan Bafetimbi Gomis'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı...

32 yaşındaki Fransız forvetin, Çin'den çok ciddi teklifler aldığı öne sürülüyor. İki kulübün yaptığı teklifin resmi olarak da kulübe ulaştığı, konuşulan rakamın 7-8 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

TERİM&CENGİZ AYNI FİKİRDE

Ndiaye'nin Stoke City'ye gitmesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fatih Terim, Gomis'in gitmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in de Terim'le aynı fikirde olduğu ifade ediliyor.

BU NEDENLE Mİ FORMU DÜŞTÜ?



Gomis'in Galatasaray'da mutlu olmasına karşın, gelen teklifin çok yüksek olduğu ve bu nedenle kafasının karıştığı da öne sürülüyor. Hatta Fransız forvetin bu nedenle form düşüklüğü yaşadığı iddia ediliyor.

TRANSFER 28 ŞUBAT'TA BİTİYOR

Çin'de transfer dönemi 28 Şubat'a kadar devam edecek... Terim ve yönetim, Gomis gitmese bile bu tarihe kadar yaşanacak olan spekülasyonların takıma zarar vermesinden büyük endişe duyuyor.