Galatasaray'da Haldun Üstünel bombası !

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından sürprizler arka arkaya gelmeye başladı. Florya'ya dönen Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın ardından sarı-kırmızılı camianın efsane isimlerinden Haldun Üstünel de kulübe geri dönüyor.



Yönetim ya da Sportif AŞ'de görev almayacak olan Üstünel, sarı-kırmızılı kulübün yurt dışı ilişkilerini yürütecek.



Başkan Mustafa Cengiz'e olan yakınlığı bilinen Galatasaray Spor Kulübü üyesi Şükrü Altan Cevheroğlu, mikro blog sitesi twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yurt dışından, kilometrelerce uzaktan çıktım geldim. Çok emek verdik çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını almanın mutluluğu ve huzuru ile şimdi dönme vakti. Cemiyete kalamıyorum. Herkesin gönlü ferah olsun. Ne demiştik Mayıs'lar Bizim. Allah'a emanet olun. Sevgili Haldun ÜSTÜNEL doğru yönetim ile yeniden aramıza geliyor. Yurt dışı ikili ilişkilerde köprü görevini üstlenecek Sihirbaz, özlenen sinerjiyi geri getirecektir" ifadelerini kullandı.