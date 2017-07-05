Galatasaray’da Wesley Sneijder toplantısı ertelendi!

Galatasaray’da geleceği merakla beklenen Wesley Sneijder ile sarı-kırmızılı yönetim arasında gerçekleşmesi beklenen toplantı ertelendi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, bugün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti. Sezon açılışına izinli olduğundan dolayı katılmayan Sneijder'in takımdaki geleceği Başkan Dursun Özbek ile yapılan toplantısından sonra belli olacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar ile Sneijder arasında bugün sabah saatlerinde Dursun Özbek'in sahip olduğu otelde toplantı gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wesley Sneijder, Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers ile her iki tarafında avukatları katıldı. Taraflar, sabah yapılan toplantıda fikir alışverişinde bulunarak, akşam ikinci bir toplantı yapılmasını planladı. Ancak akşam yapılması planlanan toplantı ertelendi.

Hollandalı yıldız futbolcunun Galatasaray'da devam edip, etmeyeceği bu toplantılardan sonra belli olacak.