Galatasaray'dan 2 bomba birden !

Galatasaray’da bugünkü Avrupa Ligi ön eleme maçının bitiş düdüğü, transferin startı anlamına geliyor.

Cenk Ergün gidiyor

Cim Bom, kısa bir ara verilen transfere kaldığı yerden devam edecek. Öncelik biten ve sadece imzası eksik kalan yıldızlarda... Bu paralelde hücum oyuncusu Feghouli ile sağ bek Mariano’nun en kısa zamanda İstanbul’a çağrılacağı ve Sarı-Kırmızılı forma giydirileceği belirtildi. 5 günde bitecek İstanbul’da bu isimlerin imza törenleri gerçekleştirilirken, futbol direktörü Cenk Ergün de yurt dışı seferine çıkacak ve transferdeki final temaslarını kuracak.

Teknik direktör Igor Tudor’un ismen istediği 3 ön liberodan 2’sini bitirmek için Juventus (Lemina), Stoke City (Imbula) ve Roma (Vainqueur) ile görüşecek olan Ergün’ün 5 gün içinde bu operasyonu da tamamlaması bekleniyor.