Galatasaray'dan Atatürk'ün imzası için açıklama

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı’nın, “Galatasaray Müzesi’ndeki Atatürk imzası şaibeli” açıklamalarıyla yeni bir tartışma alev aldı. 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün F.Bahçe’ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Bardakçı’nın “Şaibeli” dediği imzanın aynı olduğu ortaya çıktı.

ŞABANOĞLU NOKTAYI KOYDU

Galatasaray tarihçisi Melih Şabanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün Necmeddin Sadak’a yazdığı mektup, 1928’den beri müzede. Sahte olamaz” dedi.





YAZISINDA BELGE YAYINLADI

Bardakçı yazısında, “Ankara’dan gelen belge ile G.Saray müzesindeki mektubun görüntülerini yayınlıyorum. Müzedeki belgede Atatürk’ün imzası olmak üzere önemli sıkıntılar mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

G.SARAY MÜZESiNDEKi iMZA

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında, G.Saray Başkanı Necmeddin Sadak’a gönderdiği cevabî mektubu.





FENERBAHÇE MÜZESiNDEKi iMZA

F.Bahçe Stadı’nın kulübe 10 yıl devredildiğini gösteren Atatürk imzalı belge.