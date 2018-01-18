Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası

Galatasaray’ın Roma forması giyen Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İtalyan Tuttomercato'ya göre Fatih Terim’in bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi.

Tudor’un kadroya almadığı Hakan Balta, Fatih Terim’in gelişiyle yeniden kadroya girdi. Sol bek için düşünülen Asamoah ve listedeki diğer isimlerin transferi olmazsa, 34 yaşındaki oyuncu bu bölgede formaya en yakın isim. Fatih Terim Latovlevici, Carrasso, Tarık Çamdal ve Emrah Başsan dışındaki futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

Galatasaraylı futbolcuya 20 milyon euro

Newcastle United 20 milyon euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacak. Watford, Crystal ve Stoke City'nin de oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle fiyatın artması bekleniyor.

'Asamoah transferi bitmişti'

Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman, Tudor varken Asamoah transferinin bitme noktasına geldiğini belirterek 'Hedef oyuncuydu. Transferin bittiği yönünde bilgi geldi. Son anda Juventus transferi iptal etti' diye konuştu.

Loic Remy'den Galatasaray'a yeşil ışık

Aynı zamanda Trabzonspor ile adı anılan Loic Remy'nin, vatandaşı Gomis'i arayarak Galatasaray'la ilgili bilgiler aldığı ve gelmek için çok istekli olduğunu söylediği öğrenildi. Las Palmas'ta sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Fransız golcünün, Gomis'le yaptığı görüşmede, "Galatasaray'ın bana ilgisini duyuyorum. Umarım bu doğrudur. Büyük hedefleri olan, her yönüyle bir oyuncu için cazip bir kulüp. Benim için yeni bir sayfa olabilir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un da takas yoluyla kadrosuna katmak istediği Aziz Behich için Bursasporyönetimi Galatasaray'a "Sıcak parayı getirin oyuncu sizin" cevabını verdi ve 4 milyon euro istedi.

Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'la sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan Kaan Ayhan ile temasa geçti. Serbest kalma bedeli 1.5 milyon euro olan Kaan için Galatasaray sezon sonunu bekleyecek ve Kwadwo Asamoah gibi bu transferi de bonservissiz bitirecek.

Latovlevici kalmak istiyor

Transfer söylentilerinin nereden çıktığını bilmediğini ve Galatasaray'da geçirdiği günlerden keyif almak istediğini söyleyen Latovlevici, ''Galatasaray'dan ayrılacağım yönündeki söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Kimse bana kulüpten ayrılmamı söylemedi. Arkadaşlarım 'Neler oluyor?' diye bana sormaya başladı. Ben de bir şey olmadığını söylüyorum. İnanın bana, Galatasaray'da geçirdiğim günlerin keyfini çıkarmak istiyorum. Bunun dışındaki her söylenen şey çok saçma'' ifadelerini kullandı.

Sao Paulo, Galatasaray'ın gündemindeki Junior Tavares için 4 milyon euro istediklerini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

Emre Mor gelecek mi?

Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki Emre Mor için İspanyol kulübünden bir açıklama geldi. Takımdaki oyuncuların durumları hakkında konuşan Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, Emre ile ilgili olarak, ''Emre Mor için birçok teklif var, bunun bilincindeyiz. Ancak o, bizim için önemli bir oyuncu'' ifadelerini kullandı. Minambres'in bu açıklamalarının ardından Emre Mor'un takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor. Milli futbolcu daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Meksika'dan sol bek

Meksika basınının haberine göre; Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı isim Santos Laguna forması giyen Gerardo Arteaga. Portekiz devi Benfica’nın da bu transfer için devrede olduğu ancak Galatasaray’ın avantajlı olduğu kaydedildi. Zira Arteaga, Galatasaray’da daha fazla forma giyme şansı bulacak.

Terim'den transfer açıklaması

Fatih Terim Emre Mor, Ozan Tufan, Burak Yılmaz ile alakalı bugüne kadar hiçbir girişimlerinin olmadığını açıkladı.