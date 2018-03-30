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  4. 30 Mart 2018 16:45

Galatasaray'dan flaş 'NTV Spor' kararı !

NTV ve NTV Spor'da yayınlanan bir program sonrası akreditasyon yasağı getiren Galatasaray, görüşmeler sonucunda bu yasağı kaldırdığını resmi site üzerinden açıkladı.

Galatasaray'dan flaş 'NTV Spor' kararı !
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Galatasaray Kulübü, NTV ve NTV Spor’a uygulanan akreditasyon yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip, NTV Spor'da yayınlanan ‘Kırmızı Çizgi' programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor'un temsilcilerinin Galatasaray'a ait davetlere ve basın toplantılarına akreditasyonlarının durdurulmasına karar vermişti.

Konuyla ilgili Galatasaray’ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı;

“NTV tarafından yapılan başvuru ve görüşmeler neticesinde kanala konulan akreditasyon yasağının kaldırılması kararı alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü”

 

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