Galatasaray'dan flaş Rodrigues açıklaması

Galatasaray, Garry Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a dönmek için talepte bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı, "Taraftarımız bu tür haberlere itibar etmesin." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı gazetelerde ve internet sitelerinde yer alan futbolcumuz Garry Rodrigues'in eski takımı PAOK'a dönmek için kulübümüze talepte bulunduğuna dair iddialar içeren haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"BU TÜR HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Galatasaray adına oynadığı için gurur dolu olduğunu her fırsatta dile getiren Garry Rodrigues'e aitmiş gibi yayımlanan başlıklara ve oyuncumuzun kulüpten ayrılmak istediği yönündeki haberlere itibar gösterilmemesini rica ederiz"