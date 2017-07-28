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  4. 28 Temmuz 2017 16:14

Galatasaray'dan resmi Lucescu açıkmalası

Galatasaray taraftarının ısrarla takıma istediği Rumen Mircea Lucescu için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray'dan resmi Lucescu açıkmalası
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Rumen teknik adamla dün Bükreş'te özel bir görüşme yapan Galatasaray  Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal, yaptığı açıklamada, Lucescu'nun tekliflerine sıcak baktığını söyledi.
 
Yaptıkları görüşmede planlarını deneyimli teknik adama aktardığını  dile getiren Topsakal, "Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili  detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur." diye konuştu.
 
Lucescu'ya, teknik direktör Igor Tudor üzerinde genel koordinatörlük  görevi önerdiklerini söyleyen Can Topsakal, Tudor'un bu çalışmalarla ilgili  görüşü konusunda ise, "Tudor yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık." yorumunda bulundu.

AA

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