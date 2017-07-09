Galatasaray’dan Willian Arao atağı

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray’da orta saha için sürpriz bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı. Bein Sports’un haberine göre sarı-kırmızılılar Brezilya’nın Flamengo takımında forma giyen Willian Arao’ya 4.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.

Orta sahaya takviyeler yapmak isteyen ve Vainqueur, Imbula gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray; Diego ve Rhodolfo ile takım arkadaşı olan 24 yaşındaki yıldız için girişimler başladı. Brezilya Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Flamengo’da düzenli olarak forma giyen Arao için tek ilgilenen kulüp Galatasaray değil. Serie A ekiplerinden Roma’nın da genç futbolcu için girişimlerde bulunduğu özellikle Brezilya basınında sıkça belirtiliyor.

Willian 2017 senesinde Flamengo formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı. 2016’da ise çıktığı 62 maçta 7 gol 2 asist kaydetti.