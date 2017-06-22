Galatasaray’ı şok eden Acerbi cevabı !

İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray ile Sassuolo arasında Acerbi için yapılan görüşmelerden bir anlaşma çıkmadığı kaydedildi.

29 yaşındaki stoper için 8 milyonun yanı sıra bonuslar teklif eden Galatasaray’a Sassuolo’nun cevabının ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.

Sassuolo’dan açıklama geldi

Öte yandan Sassuolo Genel Menajeri Giovanni Carnevali, Galatasaray’dan gelen teklifi reddettiklerini açıklayarak, “Evet reddettik. Onu gelecek yıl da takımda tutmak istiyoruz ancak aynı oyuncun bazı seçimleri olduğu da açık. Onun değerinden aşağısındaki teklifleri kabul etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.