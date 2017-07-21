Galatasaray'ı yıkan isimden olay sözler !

İstanbul için ”Disneyland” benzetmesi! UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak, adını bir üst tura yazdıran Östersunds cephesinden ilginç bir açıklama geldi.

Galatasaray karşısında Österunds’un penaltı golünü atan Brwa Nouri, İstanbul’daki atmosferi Disneyland’a benzetti.

İsveç basınına tarihi zaferlerinin ardından konuşan Brwa Nouri, ”Bizim için ‘Cehenneme hoşgeldin’ dediler ama burası cehennem değil. Benim için Disneyland gibiydi” ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki İranlı oyuncu Muslera’ya penaltı attığı anı da anlatırken, olabildiğince soğukkanlı kalmaya çalıştığını ve golü atmayı başardığını söyledi.

Nouri, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 60. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti.