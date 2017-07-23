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  4. 23 Temmuz 2017 15:29

Galatasaray'ın hesabı sessizliğe büründü

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde zayıf rakibi Östersunds'a elenmesinin ardından sarı kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı sessizliğe gömüldü.

Galatasaray'ın hesabı sessizliğe büründü
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Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan ve birçok ilke imza atan Galatasaray, İsveç’in orta sıra ekibi Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi’ne henüz 2. ön eleme turunda sürpriz bir şekilde veda etmesinin yankıları sürüyor.

Sarı Kırmızılı takımın resmi twitter hesabından 20 Temmuz Perşembe günü oynanan Östersunds maçından sonra paylaşım yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.Avrupa’ya veda eden Galatasaray’da bazı taraftarlar “Dursun Özbek istifa”, “Tudor istifa”, “Selçuk’u alana Yasin bedava” şeklinde tezahürat yapmışlardı.

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