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  4. 20 Temmuz 2017 20:28

Galatasaray'ın sol beki için yeni aday Jaume Costa

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor takıma neşter vurmaya devam ediyor. Hırvat hoca, sol bekde yetersiz gördüğü Carole'ün yerine Villarreal'den Jaume Costa'yı istiyor.

Galatasaray'ın sol beki için yeni aday Jaume Costa
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Galatasaray'da yeni sezon için tamamen yenilenirken, sol bek için de yeni bir isim için girişimler başladı. Sarı-kırmızlı takım Villarreal’in deneyimli sol bek oyuncusu Jaume Costa için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Galatasaray, Tudor'un istediği doğrultusunda Carole'ün yerine yeni bir sol bek bakıyor. Sabri Sarıoğlu'dan boşalan sağ bek mevkii için Sevilla'dan Mariano transfer eden sarı-kırmızılılar savunmanın solu için ise aradığı ismi İspanya'da buldu.

Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği Östersunds maçı ardından "Carole beni hayal kırıklığına uğrattı. Acil sol bek takviyesi istiyorum'' diyen teknik direktör Tudor'un Villarreal forması giyen Jaume Costa'ya olumlu baktığı öğrenildi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen İspanyol sol bekin transferine Galatasaray'ın 4-5 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor.

 
 
 
 

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