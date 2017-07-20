Galatasaray'ın sol beki için yeni aday Jaume Costa

Galatasaray'da yeni sezon için tamamen yenilenirken, sol bek için de yeni bir isim için girişimler başladı. Sarı-kırmızlı takım Villarreal’in deneyimli sol bek oyuncusu Jaume Costa için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Galatasaray, Tudor'un istediği doğrultusunda Carole'ün yerine yeni bir sol bek bakıyor. Sabri Sarıoğlu'dan boşalan sağ bek mevkii için Sevilla'dan Mariano transfer eden sarı-kırmızılılar savunmanın solu için ise aradığı ismi İspanya'da buldu.

Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği Östersunds maçı ardından "Carole beni hayal kırıklığına uğrattı. Acil sol bek takviyesi istiyorum'' diyen teknik direktör Tudor'un Villarreal forması giyen Jaume Costa'ya olumlu baktığı öğrenildi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen İspanyol sol bekin transferine Galatasaray'ın 4-5 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor.







