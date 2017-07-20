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  4. 20 Temmuz 2017 22:53

Galatasaraylı taraftarlar Florya'ya akın ediyor !

Galatasaray'ın Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etmesinin ardından taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde yönetimi protesto ediyorlar.

Galatasaraylı taraftarlar Florya'ya akın ediyor !
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Bir grup Galatasaray taraftarı, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde yönetimi istifaya davet ediyor.

Galatasaray'ın Östersunds karşısında 1-0 yenik duruma düşmesinin ardından, protestolar Türk Telekom Stadyumu'nda başladı.

Teknik direktör Tudor'un oyundan çıkardığı Lionel Carole ıslıklanırken, sarı-kırmızılı takımdan sadece Fernando Muslera alkış alan isim oldu.

Galatasaray'ın Ahmet Çalık'la 69. dakikada bulduğu gole rağmen taraftarlar protestolara devam etti. Tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, öfkeli taraftarlar protestolarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de devam ettiler.

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