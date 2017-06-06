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  4. 06 Haziran 2017 19:15

Gazetecilerden Arda Turan'a şok tepki !

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arda Turan'ı gazeteciler yalnız bıraktı.

Gazetecilerden Arda Turan'a şok tepki !
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Arda Turan’ın Milli Takım’ı bıraktığını açıkladığı basın toplantısına hiçbir basın mensubu katılmadı. Sadece odadaki kamerayla çekim yapılırken toplantıyı gazeteciler protesto ederek katılmadı. Arda’nın boş salona konuştuğu toplantıyı sadece aralarında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Olcay Şahan gibi isimlerin olduğu futbolcular takip ett.

 ŞOKE OLDU

Bu arada Arda Turan basın toplantısı odasına girdiği sırada gazeteciler salonu terk etti. Görüntülü takip yapan medya mensupları Arda Turan’ın konuşmalarını kamuoyuna aktarabilmek adına kayıt yaparken, diğer gazeteciler ise Arda Turan konuşmalarına başlamadan ayağa kalkarak salonu terk etti ve futbolcuyu bu şekilde protesto etti.

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