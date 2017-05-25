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  4. 25 Mayıs 2017 18:21

Gaziantepspor cephesinde gerginlik sürüyor

Gaziantepspor'un 27 Numara isimli taraftar grubu, bir açıklama yaparak hem sağ duyu hem de uyarı mesajı verdi !

Gaziantepspor cephesinde gerginlik sürüyor
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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor – Beşiktaş maçı öncesinde Gaziantep’te tansiyon giderek artıyor.

Kırmızı-siyahlı yönetimin maç biletlerinin büyük kısmını konuk ekibe vermesine tepki gösteren ev sahibi taraftarları, yönetime yönelik protestolarını arttırırken, konuk taraftarlara da uyarı da bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden bir bildiri yayınlayan kırmızı-siyahlı taraftar grupları, “Cenaze evinde düğün olmaz, biz bu haldeyken şehir merkezinde gezmeyin” şeklinde bir açıklama yayınladı.

“BU KADAR ACIYI HAYAL EDEBİLİYORSANIZ…”

27 Numara isimli taraftar grubunun paylaştığı metinde şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş taraftarına çağrımızdır;

Empati yapın; Tuttuğunuz takım küme düşmüş, başkanını yıllardır yönetimden indiremiyorsunuz. Belediyeler, Milletvekilleri, İş adamları hepsi size ve takımınıza sırt dönmüş. Yönetiminiz acınız yetmezmiş gibi size kendi evinizde deplasman yaşatmak, cenaze evinde düğün yaptırmak istiyor. Bu kadar acıyı hayal edebiliyorsanız, ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAK DURUN.

FutbolArena

taraftar grubu , beşiktaş , gaziantepspor , bilet