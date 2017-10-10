İşte Mehmet Demirkol’un milli takımla ilgili eleştirileri…

‘İşte Ömer Toprak oynasın. Al… Ben Ömer Toprak’ın milli takımda iyi oynadığını hatırlamıyorum. Hiç görmedim. Milli takımda olmuyor yani.

Daum’un yaptığı sınıflandırma çok doğru. Almanya’dan gelen oyuncu milli takımda sudan çıkmış balığa dönüyor. Bizim milli takımımızda pas vermenin zorunlu olduğu insanlar var.

Otorite performansla yürür. Şu milli takımın otoritesi Cenk Tosun’dur. Ona yetişmeli oyuncular.

Adam Dortmund’dan geliyor, gece 12’de sucuklu yumurta partisi var. ‘Ne oluyor?’ diyor. Adama anlatamazsın sen bunu… Senin gelenek olarak gördüğün bazı engeller var. Bunları kaldırmak lazım.

Bizim yerimiz 2 ile 4 arasındaydı, normal yerimiz oydu. Öyle bitirdik. Buradaki sürpriz bizim Hırvatistan’dan 4 puan almamız. Biz önce tetkik yapacağız, tedavi sonra.

Biz bu futbolla bu grupta lider olsak büyük bir mucize olurdu zaten. Cenk Tosun’u hangi takım isterse istesin şaşırmam artık. Golden sonraki tavırları da çok güzel. Attığı goller çok güzel ama sevinecek bir şey yok tavırları çok hoş.

Lucescu’da biliyor aslında. Kafa karıştırıyor, uğraştırıyor bizi…

Cenk Tosun doğru tercih yaparsa Avrupa’nın flaş santraforlarından biri olabilir.

İlk yarıda 325 pas, 0 isabetli şut. Her şeyi anlatıyor bu sanırım. Tüm eleme maçlarındaki izlediğimiz şeyi, bir kez daha izliyoruz. Pas yapıyoruz ama sonunu getiremiyoruz. İki bekin sürekli oyuna katılması, topu hızlı çevirip üçgenler kurmamız gerekiyor ama hiçbiri yapılmıyor.

Sürekli yan paslar yapıyoruz. Hazırlık pasları yapıyoruz ama neye hazırlandığımız belli değil. Yusuf Yazıcı’nın ”Bu adam niye daha önceden oynatılmadı” dedirtmesini bekliyorum. Malesef yok ama. Konuşacak bir şey vermedi bize.

İlk yarı ömrümüzden 45 dakika gitti. Zaman dolduruyoruz sadece. 325 pasa karşı 0 isabetli şut olmaz. Övülecek bir şey değil bu. Ampute Milli Takımı ile kıyaslamayın bu takımı. Ampute Milli Takımı, zaten buraların takımı. Geçen yıllarda da finali kaçırıyorlardı. Elit bir takım.’