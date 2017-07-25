Genç yıldız adayına lösemi teşhisi konuldu

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough’nun altyapı yıldızlarından 18 yaşındaki savunma oyuncusu Anthony Renton’a lösemi teşhisi koyuldu.

Kasım ayında 19 yaşına basacak olan Middlesbrough doğumlu Renton, Newcastle’da tedavi görmeye başladı. Bu yıl nisan ayında, U13 seviyesinden beri formasını giydiği M’Boro’yla ilk profesyonel sözleşmesine imza atan ve geçen sezon U23 takımının formasını giyen Renton’la ilgili kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Kulüp olarak Anthony ve ailesinin maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağız” ifadelerine yer verilirken Menajer Garry Monk, “Hepimiz çok üzgünüz ve şoktayız ancak onu destekliyoruz ve her adımda daima onunla birlikteyiz” diye konuştu.

Kulüp, açıklamasında takımdaki herkesin yardım için ellerinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtirken takım kaptanı Grant Leadbitter, “Anthony genç ömrünün en büyük sınavıyla karşı karşıya ve biz, soyunma odasındaki herkes onun bu mücadelesine destek veriyoruz” dedi.

Efsane golcü Robbie Fowler da Anthony Renton ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Fowler, “Herkesin düşünceleri onunla, bol şanslar. Kazanacaksın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan temmuz ayının başında Wolverhampton’ın 31 yaşındaki kalecisi Carl Ikeme’ye de lösemi teşhisi koyulmuştu. Wolves ve Middlesbrough, 5 Ağustos’ta Championship’te yeni sezonun ilk maçında karşı karşıya gelecek.