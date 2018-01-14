Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şırnak'ta

Temaslarda bulunmak üzere helikopterle Şırnak'ın İdil ilçesine gelen Bakan Osman Aşkın Bak'ı İlçe Jandarma Komutanlığında Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu bölgede de Türkiye'nin her tarafında da spor tesisleri yapılmaya devam ediliyor. İnşallah İdil'imize de çok güzel tesisler kazandıracağız." dedi.

Buradan ilçedeki bir tesise geçen Bakan Bak ve Vali Aktaş, İdil 1937 Spor minik futbol takımı oyuncularıyla maç yaptı, çocuklara spor malzemesi dağıttı. Atakent Mahallesi'nde ilçe stadının yapılacağı alanda incelemede bulunduktan sonra esnafı ziyaret eden Bak, girdiği bir kahvehanede vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bak, daha sonra Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İdil 1937 Spor ile Kumçatı Gençlerbirliği arasında oynanan futbol maçını izlemek üzere İdil Stadı'na geldi. Bakan Bak burada yaptığı konuşma, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan davetler üzerine İdil'e geldiğini belirtti. Yeni stadın kısa sürede yapılacağını vurgulayan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Bu bölgede de Türkiye'nin her tarafında da spor tesisleri yapılmaya devam ediliyor. İnşallah İdil'imize de çok güzel tesisler kazandıracağız. Cizre'ye de yine aynı şekilde ilçe stadı spor salonu başta olmak üzere tesisler kazandırılacak, gençlik merkezleri yapılacak. Süratle projeleri yapıyoruz."