Giresunspor’dan Başakşehir’e olay gönderme !

Ziraat Türkiye Kupası’nda Akın Çorap Giresunspor’un Medipol Başakşehir’i kupanın dışına ittiği karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinin Twitter hesabından, sosyal medyayı eğlenceli ve aktif bir şekilde kullanan Medipol Başakşehir’e imalı bir mesaj gönderildi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilen ve yeniden paylaşılan mesajda Giresun cephesi, “Sizin kart yetersiz kalmış sanırım” ifadeleriyle İBB göndermesinde bulundu.

Sosyal medyada rakip takımlarla sık sık etkileşime giren Başakşehir’in gerçekleştirdiği transferlerin ardından sıklıkla sosyal medyada futbolseverler takımın İBB geçmişine gönderme yaparak “Transferin ardından ulaşıma zam gelecek” şeklindeki ifadelerle Başakşehir’i tiye alıyor.

Başakşehir kupadan elendi !