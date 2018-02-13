Giuliano'nun yerine Talisca !

Ligde yakaladığı üstün form grafiğini sürdüren Talisca, Brezilyalı futbolseverlerin de ilgisini topladı. Lance Gazetesi'nde, Karabük'e attığı nefis frikik golü yayınlanan Brezilyalı oyuncuyu yorumlayan futbolseverler, milli takımın teknik patronu Tite'ye çağrıda bulundu.



Türkiye'den Giuliano'nun milli takıma davet aldığını ancak Talisca'nın seçilemediğini ifade eden bir taraftar, "Giuliano her maç çağrılıyor ama Talisca çok iyi oynamasına rağmen yok. Bu kadarı da fazla" dedi. Bir başka futbolsever ise, "Talisca milli takıma çağrılmayı ve yeteneklerini orada sergilemeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.